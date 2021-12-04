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Мошенники придумали новые схемы обмана, связанные с вакцинацией
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали схему обмана, связанную с пособиями за вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали схему обмана, связанную с пособиями за вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам юриста, новой схемой злоумышленников стало похищение денег под видом выплаты пособия за вакцинацию.

В основном действия злоумышленников направлены на пожилых людей, которым в соцсети с взломанного аккаунта знакомого человека приходит сообщение о денежной компенсации. Вознаграждение якобы полагается тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Далее мошенники выясняют банковские данные и списывают все средства.

«Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — пояснил Соловьев.