Мошенники придумали новые схемы обмана, связанные с вакцинацией

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали схему обмана, связанную с пособиями за вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали схему обмана, связанную с пособиями за вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал агентству « Прайм ».

По словам юриста, новой схемой злоумышленников стало похищение денег под видом выплаты пособия за вакцинацию.

В основном действия злоумышленников направлены на пожилых людей, которым в соцсети с взломанного аккаунта знакомого человека приходит сообщение о денежной компенсации. Вознаграждение якобы полагается тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Далее мошенники выясняют банковские данные и списывают все средства.

«Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации», — пояснил Соловьев.