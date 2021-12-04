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Гинцбург призвал как можно скорее внедрить QR-коды на федеральном уровне
Директор российского Центра имени Гамалеи призвал быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавируса на федеральном уровне.

Директор российского Центра имени Гамалеи призвал быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавируса на федеральном уровне.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — отметил Александр Гинцбург 4 декабря в эфире телеканала НТВ.

Он напомнил и о необходимости соблюдения противовирусных мер, в том числе о ношении масок. По его словам, маска защищает в первую очередь от тех людей, которые не вакцинированы и не имеют защитных антител.

«А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — подытожил он.