В Сасове ушел из жизни бизнесмен Яшар Алиев

Ушел из жизни известный сасовский предприниматель Яшара Октай оглы Алиев. Ему было 60 лет. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации города Евгения Рубцова.

Ушел из жизни известный сасовский предприниматель Яшара Октай оглы Алиев. Ему было 60 лет. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации города Евгения Рубцова.

«ПК „Квант“ построил в нашем городе такие социально важные объекты, как физкультурно-спортивный комплекс „Планета спорта“, бассейн „Нептун“ и новое здание школы № 1. Не могу себе даже представить, что на открытии школы не будет председателя производственного кооператива. А сколько многоквартирных домов в Сасове построил „Квант“! Яшар Октай оглы, будучи человеком с невероятно широкой душой, продал несколько десятков квартир по заниженной вдвое цене врачам и учителям, чтобы те надолго оставались жить и работать в нашем городе. Ни одно масштабное мероприятие в Сасове не проходило без его финансовой поддержки. В 2021 году он был признан лучшим меценатом города. И при всем при этом Яшар Октай оглы был очень скромным — не любил, когда про его добрые дела говорили публично», — написала Рубцова.

Она добавила, что добрая память о Яшаре Октай оглы навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и имел возможность с ним работать.