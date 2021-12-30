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Жителя Рыбного осудили за неуплату средств на содержание ребенка
Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев.

В Рязанской области вынесли приговор безработному жителю Рыбного за неуплату средств на несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Местный житель 1987 года рождения ранее привлекался за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следствие установило, что мужчина знал о судебном решение по выплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Деньги он не платил, также не оказывал ребенку материальной и иной помощи. В ноябре 2020 года его привлекли к административной ответственности.

Суд назначил ему исправительные работы на срок 10 месяцев.