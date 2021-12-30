Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России

Вступили в силу изменения в федеральном законе № 143 «Об актах гражданского состояния».

Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России. О вступлении в силу изменений в федеральном законе № 143 «Об актах гражданского состояния» напомнили РИА Новости .

Теперь законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. К ним относится усыновление ребенка, регистрация новорожденного и расторжение брака.

Ранее рождение ребенка могли зарегистрировать лишь по месту рождения или по месту жительства родителей, а расторжение — по месту жительства супругов или по месту ранее заключенного брака. В любом ЗАГСе можно было лишь зарегистрировать союз.

Кроме того, новый закон предусматривает передачу сведений о государственной регистрации рождения и смерти Минздраву России.

Законом предусматривается также создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.