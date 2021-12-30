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За сутки в Рязанской области зарегистрировали 14 смертей от коронавируса
Данные от федерального оперштаба на четверг, 30 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 14 смертей от COVID-19. Об этом сообщили в четверг, 30 декабря, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 490.

За сутки коронавирусом заболели 142 жителей области, всего с начала пандемии — 61 398. За сутки выздоровели 257 человек, всего число вылечившихся достигло 56 993.

В России за сутки выявили 21 073 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 479 344.

За сутки выздоровели 43 004 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 423 227 человек.

За сутки скончались 926 человек, всего — 307 948.