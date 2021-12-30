В дополнении игры Euro Truck Simulator 2 представят виды Рязани

Дата выхода Heart of Russia не указана.

Виды Рязани представят в дополнении Heart of Russia игры Euro Truck Simulator 2. Об этом сообщили разработчики на странице в Steam.

«Расположенная на берегу Оки, Рязань — это оживленный промышленный центр и транспортный узел. Несмотря на размер города, Рязань обычно не входит в список туристических достопримечательностей России. Однако, если вы решите посетить ее, вы найдете множество красивых ориентиров, таких как соборы, а также другие интересные достопримечательности, такие как музеи, одинаково привлекающие жителей и посетителей», — написано в релизе.

В скриншотах игры можно узнать такие локации, как Кремль, Солотчинское шоссе, Северную окружную дорогу, проезд Яблочкова.

Дата выхода дополнения не указана.