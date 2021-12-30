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В Шиловском районе в ДТП с грузовиком пострадали двое
Авария произошла в четверг, 30 декабря, на 285 километре трассы М-5 «Урал».

В ДТП в Шиловском районе пострадали два человека. Информацию опубликовало региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 30 декабря, в 7:45, на 285 километре трассы М-5 «Урал».

Между собой столкнулись Mitsubishi Pajero, Volkswagen Polo и грузовик с полуприцепом. Травмы получили водители легковушек. Их доставили в медучреждение.

На месте работают полицейские. Обстоятельства уточняются.