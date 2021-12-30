В Сасове ребенок едва не провалился в канализационный люк
Инцидент произошел в районе детской площадки на площади Ленина.
В Сасове ребенок едва не провалился в канализационный люк. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в группе «
Инцидент произошел в районе детской площадки на площади Ленина. Ребенок чуть не провалился в люк через сломанную крышку.
«Обратились в магазин „Золотая вуаль“ с просьбой дать материал для ограждения люка. Благодарим персонал за отзывчивость. Уважаемая администрация, просим принять меры!» — отметили в посте.