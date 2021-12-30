В Рязани прошла акция «Подари детям праздник»

В Рязани прошла акция «Подари детям праздник». Об этом сообщила пресс-служба компании «Автоимпорт».

Ежегодно дети из всех детских домов Рязанской области пишут письма Деду Морозу с просьбой исполнить их самое заветное желание и принести подарок.

Не так давно во всех торговых центрах ставились праздничные ёлки с фотографиями детей, и любой желающий мог купить подарок и поздравить ребёнка. В 2021 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации миссию Деда Мороза на себя взяли волонтеры. Так, в Рязанском Государственном Университете есть волонтерский отряд Студенческого клуба, который взял шефство над Мосоловской школой-интернатом. При поддержке группы компаний «Автоимпорт» они помогли воплотить в жизнь детские заветные мечты и вручили подарки детям.