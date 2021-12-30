В Рязани прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек

Более 100 человек пробежали дистанцию в 2022 метра.

В четверг, 30 декабря, в Рязани в Лесопарке прошел костюмированный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Более 100 человек пробежали дистанцию в 2022 метра.

На финише им подарили подарки от организаторов забега. На протяжении дистанции участников сопровождали «волонтеры-медики» и спортивные волонтеры, которые координировали и поддерживали участников забега.

Председатель правления рязанского регионального отделения «Союз пенсионеров России» Галина Воробьева также поздравила всех с праздником, вручив самому возрастному участнику забега — Валентину Петровскому (84 года) памятный подарок.