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В Рязани при столкновении двух легковушек пострадала женщина
Авария случилась на Ряжском шоссе в среду, 29 декабря.

В Рязани в ДТП с двумя легковушками пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 29 декабря, примерно в 16:25, около дома № 15 по Ряжскому шоссе. По предварительным данным, 62-летняя рязанка на Nissan Almera не справилась с управлением и врезалась в Nissan Qashqai, за рулем которого был 43-летний мужчина.

В результате аварии пострадала водитель Almera. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.