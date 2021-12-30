В России запретили списание социальных выплат в счет долга

Документ подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списание социальных выплат в счет долга. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что списания выплат, назначенных по решению правительства или президента, в счет долга не могут проходить без согласия должника.

Также должнику предоставили право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении зарплаты или иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.