В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT .

Он отметил, что по налоговому законодательству каждый может воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при покупке недвижимости, вернув себе до 260 тысяч рублей. Эту же возможность, по мнению Орлова, стоит ввести в отношении автомобиля стоимостью до миллиона рублей.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.