В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет
Он отметил, что по налоговому законодательству каждый может воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при покупке недвижимости, вернув себе до 260 тысяч рублей. Эту же возможность, по мнению Орлова, стоит ввести в отношении автомобиля стоимостью до миллиона рублей.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.