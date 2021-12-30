В Пронском районе пропал подросток

Шестнадцатилетний Максим Агапов из села Октябрьское вышел из дома 29 декабря в 8.00. Как предполагают родители, уехал в Новомичуринск, на учебу: он — студент Новомичуринского многоотраслевого техникума.

В Пронском районе пропал подросток. Об этом пишет ИД « Пресса ».

16-летний Максим Агапов из села Октябрьское вышел из дома 29 декабря в 8:00. Родители предположили, что мальчик уехал в Новомичуринск, на учебу. Он учится в Новомичуринском многоотраслевом техникуме.

Мальчик не вернулся домой вечером, и родители обратились в полицию.Всем, кому известно о мальчике, попросили позвонить по 02, с мобильного телефона — по 102.