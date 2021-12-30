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В Москве ограничат доступ на Красную площадь 31 декабря
Она будет закрыта до 7:00 1 января 2022 года.

В Москве ограничат доступ на Красную площадь 31 декабря. Об этом РИА Новостям рассказала пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Доступ на Красную площадь ограничат с 17:00 из-за пандемии коронавируса. Она будет закрыта до 7:00 1 января 2022 года.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на время каникул власти Москвы планируют проводить контрольно-профилактические мероприятия. Они пройдут в местах массового скопления граждан.