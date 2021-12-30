В мэрии Рязани рассказали о расписании автобусов и троллейбусов в праздничные дни

Информацию опубликовали на сайте горадминистрации.

В мэрии Рязани рассказали о расписании автобусов и троллейбусов в праздничные дни. Информация опубликована на сайте администрации.

С 1 по 9 января автобусы и троллейбусы будут следовать по расписанию выходных и праздничных дней. Интервал движения утром и днем составит не более 15 минут, с 20:00 до 22:00 — не более 20 минут, с 22:00 до 00:00 — не более 30 минут.

Отмечается, что специалисты управления транспорта продолжат изучение качества работы перевозчиков. Также они проследят за соблюдением интервалов. Жалобы на нарушение графиков движения будут принимать по телефонам: +7-4912-95-23-31 и 95-23-98.