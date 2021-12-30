В Коми после столкновения двух легковушек погибли два человека

Среди них — 14-летняя девочка.

В Коми после столкновения двух легковушек погибли два человека, среди которых 14-летняя девочка. Об этом сообщил портал Progorodchelny .

По данным издания, авария случилась на 30 километре трассы «Сыктывкар — Ухта» в районе села Зеленец в четверг, 30 декабря.

38-летний мужчина на Audi не справился с управлением, выехал на «встречную» и врезался в Haval. Водитель немецкой иномарки умер до приезда «скорой». 14-летнюю девочку, находившуюся на переднем пассажирском кресле Audi, доставили с тяжелыми травмами в больницу Эжвинского района, где ребенок умер.

На задних сидениях машины были 35-летняя женщина и двое детей: 12-летний мальчик и шестимесячный младенец. Их госпитализировали с серьезными повреждениями. По информации журналистов, шестимесячный ребенок находился в коме.

Также в ДТП пострадал 52-летний водитель Haval.