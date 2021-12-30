В центре Рязани в ДТП попали шесть автомобилей
Авария произошла в четверг, 30 декабря, на пересечении Первомайского проспекта и Заводского проезда.
В центре Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась на пересечении Первомайского проспекта и Заводского проезда в четверг, 30 декабря.
По данным полиции, столкнулись шесть автомобилей. В результате авариии машины получили механические повреждения. Отмечается, что пострадавших не зарегистрировано.
На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Сотрудники госавтоинспекции приступили к ручному реагированию.