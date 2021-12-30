С 2022 года дети из ряда российских регионов смогут бесплатно поехать на курорты

С 2022 года дети, проживающие в регионах Арктической зоны, смогут получить бесплатные путевки на российские курорты. Об этом сообщил LIFE .

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей», — указано в сообщении пресс-службы кабмина.

Таким образом, бесплатно получить путевки смогут учащиеся с пятого по восьмой класс. У них появится возможность отдохнуть в детских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя, а также на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавминводах. Длительность путевок — от семи до 21 дня.

Указано, что из федерального бюджета профинансируют региональные расходы на оплату стоимости проезда и путевок. По предварительным данным, в 2022 году бесплатно на отдых смогут поехать почти шесть тысяч детей.