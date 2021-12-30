Рязанцев предупредили об активизации телефонных мошенников
Рязанцам напомнили, что только мошенники сообщают по телефону о блокировке счета или спрашивают данные банковских
Рязанцев предупредили об активизации телефонных мошенников. Об этом сообщила
Рязанцев попросили уделить внимание близким, особенно пожилого возраста.
«Наиболее распространены две схемы обмана. Под видом правоохранителей могут позвонить неизвестные и заявить, что ваш родственник стал виновником трагического ДТП и за освобождение от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег», — говорится в сообщении.
В момент звонка мошенники также могут сообщить, что кто-то пытается похитить деньги с карты и советуют перевести все сбережения на «резервный» счет.
Рязанцам напомнили, что только мошенники сообщают по телефону о блокировке счета или спрашивают данные банковских