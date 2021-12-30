Рязанцев предупредили об активизации телефонных мошенников

Рязанцам напомнили, что только мошенники сообщают по телефону о блокировке счета или спрашивают данные банковских

Рязанцев предупредили об активизации телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанцев попросили уделить внимание близким, особенно пожилого возраста.

«Наиболее распространены две схемы обмана. Под видом правоохранителей могут позвонить неизвестные и заявить, что ваш родственник стал виновником трагического ДТП и за освобождение от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег», — говорится в сообщении.

В момент звонка мошенники также могут сообщить, что кто-то пытается похитить деньги с карты и советуют перевести все сбережения на «резервный» счет.

Рязанцам напомнили, что только мошенники сообщают по телефону о блокировке счета или спрашивают данные банковских