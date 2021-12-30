Россиянам напомнили о праве с 1 января получить вычет за занятия спортом

Возместить средства сможет любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ.

Россиянам напомнили о праве с 1 января получить вычет за занятия спортом. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров в беседе с агентством « Прайм ».

«Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год», — сказал юрист.

Максимальная сумма в этом случае составит 15,6 тысяч рублей. Возместить средства сможет любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ. Для этого необходимо предоставить несколько документов: договор об оказании услуг на занятия спортом, справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ и банковские реквизиты для перечисления денежных средств.