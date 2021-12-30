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Россиянам напомнили о наказаниях за запуск фейерверков
Прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов нет, однако ее использование имеет свои ограничения из-за возможного нарушения требований пожарной безопасности.

Россиянам напомнили о наказаниях за запуск фейерверков. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили РИА Новости.

Как отметил адвокат Алексей Гавришев, прямого запрета на использование пиротехники нет. Однако ее использование имеет свои ограничения из-за возможного нарушения требований пожарной безопасности. Например, нельзя использовать пиротехнику в помещениях. Однако бенгальские огни и хлопушки не попадают под этот запрет. Также не стоит использовать пиротехнику во время массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, на объектах высокой пожарной опасностью.

За подобное нарушение гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, ИП до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — напомнил юрист.

В случае, если из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадало чужое имущество или сам человек — возможно уголовное наказание с максимальным сроком до семи лет лишения свободы.