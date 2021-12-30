Ректор РГАТУ поздравил рязанцев с наступающими праздниками

Рязанцам пожелали тепла, мира, успехов и счастья.

Ректор РГАТУ Александр Шемякин поздравил рязанцев с наступающими Новым годом и Рождеством.

«По традиции в эти предновогодние дни подводятся итоги, строятся планы на будущее. Ведь Новый год — не просто начало нового календаря. Это новые надежды, успехи, победы, хороший повод и возможность начать все сначала. И каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и уверенности в собственных силах», — отметили в вузе.

Рязанцам пожелали тепла, мира, успехов и счастья.

«Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2022 годом! Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви, пусть рядом будут дорогие вам люди и Новый год войдет в каждый дом с добром и надеждой», — говорится в сообщении.