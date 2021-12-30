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ПУВР: В Рязани на девяти перекрестках установили камеры на стоп-линию
Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани на девяти перекрестках установили камеры, фиксирующие нарушение проезда стоп-линии. Информация об этом в среду, 29 декабря, появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Новые камеры появились на перекрестках:

  • проезд Яблочкова — улица Циолковского;
  • улица Интернациональная — улица Бирюзова;
  • улица Новосёлов — улица Советской Армии;
  • улица Новая — улица Циолковского;
  • улицы Московское шоссе — улица Мервинская;
  • Касимовское шоссе, дом № 67 корпус 3;
  • улица Горького — проезд Яблочкова;
  • улица Зубковой — улица Тимуровцев;
  • улица Касимовское шоссе — улица Советской Армии.