ПУВР: В Рязани на девяти перекрестках установили камеры на стоп-линию
Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Рязани на девяти перекрестках установили камеры, фиксирующие нарушение проезда стоп-линии. Информация об этом в среду, 29 декабря, появилась в группе «
Новые камеры появились на перекрестках:
- проезд Яблочкова — улица Циолковского;
- улица Интернациональная — улица Бирюзова;
- улица Новосёлов — улица Советской Армии;
- улица Новая — улица Циолковского;
- улицы Московское шоссе — улица Мервинская;
- Касимовское шоссе, дом № 67 корпус 3;
- улица Горького — проезд Яблочкова;
- улица Зубковой — улица Тимуровцев;
- улица Касимовское шоссе — улица Советской Армии.