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Путин разрешил использовать водительские права для подтверждения личности
Глава государства подписал закон, который упрощает систему идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.

Президент Владимир Путин разрешил использовать водительские права для подтверждения личности. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал закон, который упрощает систему идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.

Теперь организации, которые осуществляют операции с деньгами или иным имуществом, могут поручить банку провести идентификацию своих клиентов — как упрощенную, так и стандартную. Ранее такое право существовало лишь у профессиональных участников рынка ценных бумаг.