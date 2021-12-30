Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь владельцы легковушек и мототранспортных средств могут не проходить техническое состояние транспортных средств, если их ТС используются исключительно в личных целях.

Новая норма не касается таксистов и владельцев других транспортных средств, которые используют автомобили для перевозки пассажиров, а также на автомобили, используемые в служебных целях.

Техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.