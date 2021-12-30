Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

Путин заявил, что данные необходимо хранить в единой и и защищенной государственной системе.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин заявил, что данные необходимо хранить в единой и и защищенной государственной системе.

Согласно изменения, в системе можно будет самостоятельно размещать свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с помощью подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или чипа на загранпаспорте.

Госорганы, использующие для идентификации другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.