Препарат «КОВИД-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава

Препарат «КОВИД-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Разработка холдинга „Нацимбио“ госкорпорации „Ростех“ в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус», — отметили в корпорации.

Препарат содержит антитела к COVID-19. Утверждается, что введение «КОВИД-глобулина» поможет организму не допустить перехода заболевания в тяжелую форму.

«Для производства „КОВИД-глобулина“ используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем», — отметил глава «Нацимбио» Андрей Загорский.

По результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у семи из десяти пациентов, получавших препарат в составе комплексной терапии, снижался риск тяжелого развития болезни. Наибольшую эффективность лекарство показало при использовании на ранних стадиях.

Помимо этого, в 70% случаев терапия предотвращала развитие различных осложнений — цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома, усугубления степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, теперь в арсенале российских медиков есть «обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин».