ПФР расширит меры поддержки россиян

Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры соцподдержки граждан. Они пойдут в дополнение к тем, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд.

ПФР расширит меры поддержки россиян. Информацию опубликовали на сайте ведомства .

Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры соцподдержки граждан. Они пойдут в дополнение к тем, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд.

При этом условия для их получения не изменятся. Как и прежде необходимо лишь обратиться с заявлением. ПФР упростит получение выплат — заявителям не придется самостоятельно собирать пакет документов, пенсионный фонд сделает это самостоятельно.

Большинство социальной помощи потребует обращения клиентской службы Пенсионного фонда. Позже каналы оформления пособий расширят и подать заявление можно будет через портал «Госуслуги».