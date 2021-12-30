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Опубликовано видео гибели ребенка в кировском аквапарке
Трагедия произошла 1 июля. На месте не было 18-летний инструктор, который самовольно ушел на перерыв, не предупредив начальство.

Life опубликовал видео гибели 11-летнего мальчика, который утонул в кировском аквапарке «Дружба» в июле. Трагедия произошла 1 июля. На месте не было 18-летний инструктор, который самовольно ушел на перерыв, не предупредив начальство.

Около 11 минут на мальчика никто не обращал внимания пока он пытался выплыть. Рядом с ним находились отдыхающие.

Постепенно ребенок ушел под воду. Сначала он пытался выплыть, около него продолжали плавать люди.

Спустя 11 минут за мальчиком нырнул спасатель, который вытащил школьника. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».