Новогодние лыжные гонки на призы Русской кожи прошли в Рыбновском районе

Как отметили главный судья соревнований Дмитрий Самарский и секретарь Алексей Андрейкин, представители областной федерации лыжных гонок, несмотря на сложный год, эти соревнования традиционно вызывают большой интерес у спортсменов.

30 декабря в деревне Медведево, Рыбновского района, прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам « Новогодняя гонка на призы А. О. Русская Кожа ».

Как отметили главный судья соревнований Дмитрий Самарский и секретарь Алексей Андрейкин, представители областной федерации лыжных гонок , несмотря на сложный год, эти соревнования традиционно вызывают большой интерес у спортсменов.

Гонка на данной трассе является настоящим вызовом для лыжников, так как рельеф трассы сложно-пересеченный.

Победители определялись в 12 половозрастных категориях в дистанциях на 3, 5, 10 км. В этом году приехало побороться на победу более 140 спортсменов разных возрастных категорий, из Рязанской, Московской, Владимирской областей.

Самым опытным лыжником уже не первый год был Прощалыкин Сергей Алексеевич 1948 года рождения.

На турнире присутствовал почетный гость, ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса Анатолий Бирюков.

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