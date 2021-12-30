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На Урале депутат во время новогоднего поздравления пожелал смерти всем недоброжелателям
Председатель городской думы Валерий Пермяков в Каменске-Уральском во время рейда чиновников и депутатов по новогодним городкам произнес речь, которую закончил пожеланием смерти для всех недоброжелателей.

Председатель городской думы Валерий Пермяков в Каменске-Уральском во время рейда чиновников и депутатов по новогодним городкам произнес речь, которую закончил пожеланием смерти для всех недоброжелателей. Об этом сообщил портал e1.ru.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет», — сказал политик.

В гордуме ситуацию не прокомментировали, поскольку 30 декабря — последний рабочий день и председатель не появится на месте.