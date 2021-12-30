Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за штамма «омикрон»

Соревнования проходили в Канаде с 26 декабря.

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), пишет « Чемпионат ».

Отмена связана с распространением омикрон-штамма. Функционеры приняли решение после положительного заключения по делу игрока сборной России. По информации представителей федерации, случай предусматривал бы техническое поражение команды в матче со Словакией, который должен был состояться 30 декабря.

Отмечается, что игра стала третьей отмененной из-за положительных случаев заболевания. Ранее не состоялись матчи «Швейцария — США» и «Финляндия — Чехия».

Молодежный чемпионат мира по хоккею проводился в Канаде с 26 декабря и должен был завершиться 5 января 2022 года.

Фото — IIHF.com