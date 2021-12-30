\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
-10°
Птн, 31
-6°
Сбт, 01
ЦБ USD 73.65 0.15 30/12
ЦБ EUR 83.2 -0.02 30/12
Нал. USD 73.00 / 74.90 10:01
Нал. EUR 82.70 / 84.25 09:07
Новости
Публикации
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
Вчера 12:34
1 637
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
28 декабря 2021 15:42
724
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
27 декабря 13:25
1 586
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
28 декабря 10:30
1 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за штамма «омикрон»
Соревнования проходили в Канаде с 26 декабря.

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), пишет «Чемпионат».

Отмена связана с распространением омикрон-штамма. Функционеры приняли решение после положительного заключения по делу игрока сборной России. По информации представителей федерации, случай предусматривал бы техническое поражение команды в матче со Словакией, который должен был состояться 30 декабря.

Отмечается, что игра стала третьей отмененной из-за положительных случаев заболевания. Ранее не состоялись матчи «Швейцария — США» и «Финляндия — Чехия».

Молодежный чемпионат мира по хоккею проводился в Канаде с 26 декабря и должен был завершиться 5 января 2022 года.

Фото — IIHF.com