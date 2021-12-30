Gallina Blanca уходит из России

Предприятие компании, которое расположено в Нижегородской области, купит непальская CG Foods, производящая лапшу Wai Wai.

Gallina Blanca уходит из России. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил « Коммерсантъ ».

Крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca решил уйти из России. Предприятие компании, которое расположено в Нижегородской области, купит непальская CG Foods, производящая лапшу Wai Wai.

Стоимость сделки оценивают в диапазоне 1-1,5 млрд руб. Продажи лапши быстрого приготовления в России растут, но CG Foods придется инвестировать в продвижение нового для страны бренда и развитие производства.