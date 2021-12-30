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А что в кино? «Чемпион мира» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Наш последний в уходящем году обзор новинок кино будет совсем небольшим. Основные премьеры ждут нас уже после наступления Нового года, а пока зрителей ждут три отечественные премьеры.

Российский фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых драматичных поединков в истории шахмат за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Следующая новинка — комедия «Снегурочка против всех» режиссера Полины Ануфриевой, в которой главный герой переселился в тело Снегурочки и вынужден будет таким образом взглянуть на свою жизнь со стороны. Неожиданно тему переселения душ затрагивает и мультфильм «Три богатыря и конь на троне», где случайно Князь и конь Юлий поменялись телами. И теперь Юлий правит Киевом, а Князь — пашет поле.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».