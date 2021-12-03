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В Ярославской области безработного 55-летнего рязанца задержали за убийство лося
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

В Ярославской области безработного 55-летнего рязанца задержали за убийство лося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Рыбинском районе недалеко от деревни Дор сотрудники полиции вместе с главным специалистом комитета по охране и использования животного мира нашли части туши и фрагменты шкуры лося.

Выяснилось, что зверя убил 55-летний безработный рязанец, у которого не было специального разрешения на отстрел. Мужчину задержали в Рязанской области и доставили в Рыбинск. Он во всем признался. У рязанца изъяли зарегистрированное охотничье оружие.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.