В Волгограде девочка выпала с балкона после конфликта с отцом

На мужчину завели уголовное дело.

В Волгограде девочка выпала с балкона после конфликта с отцом. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил портал V1.ru .

Отмечается, что 11-летняя школьница поругалась с родителем из-за того, что тот забрал у нее телефон. После этого она попыталась покончить с собой.

Как сообщили в telegram-канале SHOT , девочка выжила. Ее госпитализировали с множественными переломами и ушибами.

Также в источнике указано, что мужчина был пьян. На него завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Его задержали, с ним работают следователи.

В telegram-канале отметили, что девочка оставила записку месяц назад.