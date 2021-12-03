В Волгограде девочка выпала с балкона после конфликта с отцом
На мужчину завели уголовное дело.
В Волгограде девочка выпала с балкона после конфликта с отцом. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил портал
Отмечается, что 11-летняя школьница поругалась с родителем из-за того, что тот забрал у нее телефон. После этого она попыталась покончить с собой.
Как сообщили в
Также в источнике указано, что мужчина был пьян. На него завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Его задержали, с ним работают следователи.
В telegram-канале отметили, что девочка оставила записку месяц назад.