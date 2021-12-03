В Тобольске около жилого дома убили человека

Потерпевший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

В Тобольске Тюменской области около жилого дома убили человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, убийство произошло вечером в четверг, 2 декабря, около одного из домов на улице 2-я Северная. Ранее судимый мужчина 1982 года рождения во время конфликта ударил ножом своего соседа. Потерпевший скончался на месте.

Мужчину задержали. Следователи предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.