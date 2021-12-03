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В Скопинском районе пьяный водитель попал в ДТП во время погони
Инцидент произошел в среду, 1 декабря, на дороге «Пехлец — Кораблино — Скопин».

В Скопинском районе пьяный водитель попал в ДТП. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, на дороге «Пехлец — Кораблино — Скопин».

Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль HONDA CR-V. Они подали водителю сигнал об остановке, однако тот не отреагировал. Полицейские начали погоню за машиной.

Позже они увидели, как внедорожник на большой скорости съехал в кювет. Несколько десятков метров машина проехала по полю, сбила дерево. Только после этого водитель остановился.

Полицейские подошли к кроссоверу. Они увидели, что у 63-летнего водителя нет внешних телесных повреждений. Инспекторы обратили внимание на запах алкоголя изо рта.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. Прибор выявил 1,254 миллиграмма алкоголя на литр воздуха. Его отстранили от вождения. Также на него составили административный протокол.