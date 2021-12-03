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В Скопине пастора оштрафовали на 30 тысяч рублей
Пастора оштрафовали за нарушение норм антитеррористической защищенности.

В Скопине суд оштрафовал пастора на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регионального министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Плановая проверка установила, что несмотря на полученное уведомление, руководитель религиозной организации не приступил к исполнению установленных норм антитеррористической защищенности.

На священника завели административное дело по части 2 статьи 20.35 КоАП («Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций»). Его направили в мировой суд, который оштрафовал пастора на 30 тысяч рублей.