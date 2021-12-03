В Сараях ищут водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места аварии

Авария произошла в четверг, 2 декабря.

В Сараях ищут водителя, сбившего пешехода. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в четверг, 2 декабря, в районе дома № 12 по улице Ломоносова.

Неизвестный водитель наехал на 43-летнего мужчину. Он обратился в больницу за медицинской помощью. Автомобилист же, по словам пострадавшего, скрылся с места, не меняя направления.

Пешеход отметил, что машина ехала по правой обочине дороги. По его словам, что сбивший его автомобиль был предположительно зеленого цвета.

Тех, кто что-то знает о произошедшем, сотрудники ГИБДД просят обращаться по телефонам: +7-49148-3-19-72, +7-49148-3-18-82.