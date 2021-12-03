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В Самаре женщина убила четырехлетнюю дочь и оставила ее на съемной квартире
По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия, возникшая из-за утопления.

В Самаре избрали меру пресечения 41-летней женщине, которая убила четырехлетнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство произошло 20 ноября в квартире жилого дома по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары. Жилье снимала 41-летняя мать девочки. Тело ребенка обнаружили собственники помещения. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия, возникшая из-за утопления.

По данным 63.RU, владельцы нашли тело ребенка на кровати без следов насильственной смерти. Девочка была умыта и причесана, но не дышала. На холодильнике была записка: «Вещи и игрушки отдайте в кризисный центр».

По подозрению задержали местную жительницу 1980 года рождения. Женщине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как отмечает 63.RU, женщину удалось найти не сразу, ее задержали 2 декабря. По словам источника издания, женщина не смогла объяснить мотивов своего поступка.

Во время допроса она признала вину. Ее заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото пресс-службы регионального СУ СКР