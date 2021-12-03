В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 485 человек

Данные на пятницу, 3 декабря, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 485 человек. Данные на пятницу, 3 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии число вылечившихся от COVID-19 выросло до 47 571.

За сутки коронавирус выявили у 224 жителей Рязанской области. За период пандемии заболевание зафиксировали у 56 170. За сутки в регионе зарегистрировали 18 смертей от COVID-19, всего их число составило 2 026.

В России за сутки выявили 32 930 случаев коронавируса. Всего за период пандемии заболели 9 736 037. За сутки выздоровели от COVID-19 36 514 россиян. Всего число вылечившихся составило 8 436 631. По данным оперштаба, от коронавируса за сутки умерли 1 217 человек. Всего число скончавшихся увеличилось до 278 875.