В Рязанской области в субботу ожидается до +2 градусов

Прогноз погоды на 4 декабря.

В Рязанской области в субботу ожидается до +2 градусов. Прогноз погоды на 4 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области ночью ожидаются осадки: дождь и снег (в том числе, и мокрый). Местами возможно налипание мокрого снега.

Днем местами ожидаются небольшие осадки. Возможна гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Местами ожидаются порывы до 15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью и днем — от -3 до +2 градусов.