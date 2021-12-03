В Рязанской области ожидаются туман и мокрый снег
В ближайший час до конца суток 3 декабря в Рязанской области ожидается туман. Видимость не будет достигать выше 200-500 метров.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
В ближайший час до конца суток 3 декабря в Рязанской области ожидается туман. Видимость не будет достигать выше 200-500 метров. Ночью и днем 4 декабря возможны осадки: дождь, мокрый снег, снег, местами гололед. Ожидается налипание мокрого снега, гололедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,