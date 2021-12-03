В Рязанской области мужчина угрожал задушить сожительницу за неотвеченные звонки

Жителю Александро-Невского грозит до двух лет лишения свободы.

В Александро-Невском мужчина угрожал задушить сожительницу. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщило региональное УМВД.

В полицию об инциденте рассказала жительница поселка. На место выехали участковые полицейские.

По предварительным данным, поссорились 33-летний и 30-летняя сожители. Накануне жительница поселка находилась на суточном дежурстве. При телефонном общении с сожителем она поняла, что тот выпил. Она обиделась на него и внесла в «черный список». После этого мужчина несколько раз не смог ей дозвониться.

После дежурства посельчанка пошли в гости к приятельнице. Не дождавшись, сожитель пошел ее искать. От местных жителей он узнал, куда пошла женщина. Когда мужчина пришел к приятельнице возлюбленной, сожители поссорились. В ходе конфликта подозреваемый набросился на женщину и угрожал ее задушить за ненадлежащее поведение и игнорирование звонков.

Приехавшие полицейские нейтрализовали ситуацию.

На посельчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет лишения свободы.