\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
3 578
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
4 138
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
7 269
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
7 618
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчина угрожал задушить сожительницу за неотвеченные звонки
Жителю Александро-Невского грозит до двух лет лишения свободы.

В Александро-Невском мужчина угрожал задушить сожительницу. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщило региональное УМВД.

В полицию об инциденте рассказала жительница поселка. На место выехали участковые полицейские.

По предварительным данным, поссорились 33-летний и 30-летняя сожители. Накануне жительница поселка находилась на суточном дежурстве. При телефонном общении с сожителем она поняла, что тот выпил. Она обиделась на него и внесла в «черный список». После этого мужчина несколько раз не смог ей дозвониться.

После дежурства посельчанка пошли в гости к приятельнице. Не дождавшись, сожитель пошел ее искать. От местных жителей он узнал, куда пошла женщина. Когда мужчина пришел к приятельнице возлюбленной, сожители поссорились. В ходе конфликта подозреваемый набросился на женщину и угрожал ее задушить за ненадлежащее поведение и игнорирование звонков.

Приехавшие полицейские нейтрализовали ситуацию.

На посельчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет лишения свободы.