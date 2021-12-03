В Рязани открылся двухэтажный «Макдональдс»

При входе в ресторан всех посетителей просят предъявить QR-коды.

В пятницу, 3 декабря, в обновленном корпусе Торговых рядов между площадью Ленина и улицей Краснорядской заработал «Макдональдс».

Ресторан расположился на двух этажах, касса и выдача заказов находится на первом. При входе в ресторан всех посетителей просят предъявить QR-коды.

Те рязанцы, у кого их нет, могут пользоваться окном выдачи заказов, которое находится на улице со стороны площади Ленина. Вход с улицы Краснорядской пока закрыт.