В Рязани ищут свидетелей аварии с пострадавшей пенсионеркой
Свидетелей просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.
В Рязани ищут свидетелей аварии с пострадавшей пенсионеркой. Об этом
34-летний рязанец, управляя автомобилем Skoda Superb ехал задним ходом и сбил 65-летнюю женщину. Она получила травмы, ей оказали медпомощь.
Свидетелей ДТП попросили обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.