В Рязани ищут свидетелей аварии с пострадавшей пенсионеркой

Свидетелей просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут свидетелей аварии с пострадавшей пенсионеркой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Авария произошла 15 июля 2021 года в 13:00 в Рязани напротив дома № 19 на улице Черновицкой.

34-летний рязанец, управляя автомобилем Skoda Superb ехал задним ходом и сбил 65-летнюю женщину. Она получила травмы, ей оказали медпомощь.

Свидетелей ДТП попросили обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.