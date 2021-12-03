В России за год мандарины подорожали на 25 процентов

По словам исполнительного директора Руспродсоюза цены выросли из-за сокращения поставок из Турции.

В России за год мандарины подорожали на 25 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2020 и 2021 года. Выяснилось, что средняя цена за один килограмм мандаринов за год выросла на 25 процентов и составила 164 рубля.

По данным Руспродсоюза оптовые цены на мандарины колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм. При этом спрос и темпы сбыта — высокие. По словам исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова, цены выросли из-за сокращения поставок из Турции.